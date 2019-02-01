«Детей бы хоть не трогали»: в Петербурге 2-й день подряд «минируют» школы

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Утром в пятницу, 1 февраля, учебные классы и кабинеты пришлось покинуть учащимся и сотрудникам петербургской школы №376 в 5-м Предпортовом проезде Московского района.

Сотни детей и взрослых дожидаются, когда школу проверят сотрудники оперативных служб после получения угроз о «заминировании».

Петербуржцы в соцсетях высказывают свое возмущение действиями неизвестных, рассылающих лживые сообщения с угрозами:

«Второй день издеваются…»

«День сурка».

«В мире современных технологий и развития науки, неужели не могут найти тех, кто этим занимается?», — удивлены горожане.

«Детей бы хоть не трогали. Шутникам бы смертную казнь сразу, чтобы другим неповадно так шутить было», — пишет пользователь с ником «Олеся Осипович».

«Руки оборвать таким людям, кто звонит и говорит», — поддерживает «Анастасия Краскова».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Смольного, 31 января анонимные сообщения о «заминировании» и угрозе взрыва поступили в отношении 55 объектов в Санкт-Петербурге, в числе которых оказались школы и больницы. Было выведено на улицу 17,5 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

По данным СМИ, масштаб происходящего еще больше: 75 анонимных угроз за сутки и почти 30 тысяч эвакуированных. Причем, угрозы поступали и в отношении учреждений в Ленинградской области.

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