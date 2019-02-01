Убийства детей в Танзании: целители отрицают свою причастность

Нджомбе, Танзания, , 09:57 — REGNUM Представители нетрадиционной медицины в Танзании отрицают свою причастность к убийствам детей в провинции Нджомбе, сообщает BBC Swahili.

Предварительное расследование назвало причиной убийство колдовские ритуалы, проводимые целителями.

Заседание заместителя министра внутренних дел Танзании Хамада Масауни и представителей нетрадиционной медицины в провинции Нджомбе поставило под сомнение причастность последних к этим убийствам.

Глава целителей Антони Мвандулами сообщил, что настоящие убийцы попытались инсценировать ритуальные убийства.

«За этими убийствами стоит много всего. Убийцы скрываются, а обвиняют целителей, которым приписывают проведение ритуалов», — добавил Мвандулами.

30 января родители погибших намеревались убить одного мужчину, который, по их мнению, хотел захватить школьников младших классов. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать разгневанную толпу и предотвратить самосуд.

Представители нетрадиционной медицины требуют продолжения расследования.

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