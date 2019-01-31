Четверг, 31 Января 2019 года
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Ящур распространяется по Южной Корее

Происшествия

Еще 46 животных подлежит уничтожению

Чхунджу, Южная Корея, 31 января 2019, 15:28 — REGNUM  На одной из ферм по разведению коров хану в южнокорейском городе Чхунджу, провинция Чхунчхон-Пукто, были обнаружены признаки ящура. Об этом сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, у одной из одиннадцати коров на ферме, расположенной в районе Джудок-ып, г. Чхунджу, обнаружили ящур. Правительство Южной Кореи обеспокоено, что данное вирусное заболевание распространяется по стране.

Известно, что данная ферма располагается в 50−60 км от ферм города Ансон, где 28 и 29 января были обнаружены первые вспышки заболевания.

По распоряжению местных органов власти все животные подлежат уничтожению. Кроме этого, 35 коров с соседней фермы, которая находится в радиусе 500 метров, также будут уничтожены.

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Сельское хозяйство
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