Калужские полицейские не подтвердили сообщения о минировании учреждений

Калуга, , 19:31 — REGNUM Оперативные мероприятия по установлению инициаторов заведомо ложных сообщений о минировании ряда административных зданий, расположенных на территории Калуги, проводятся правоохранительными органами, официально сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились. Оснований для беспокойства граждан не имеется, подтвердили в полицейском ведомстве. Управлением МВД России по городу Калуге назначено проведение доследственной проверки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 января, в Калуге проходила массовая эвакуация людей из-за угроз взрывов. Телефонные и электронные сообщения о минировании государственных и медицинских учреждений, социальных объектов и крупных торговых центров поступали от неизвестных лиц. Калужане покидали «заминированные» здания организованно и без паники.

https://regnum.ru/news/accidents/2562496.html

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге проходит массовая эвакуация людей из-за угроз взрывов