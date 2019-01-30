Среда, 30 Января 2019 года
19:31:52 МСК

Калужские полицейские не подтвердили сообщения о минировании учреждений

Происшествия

Оснований для беспокойства граждан не имеется – УМВД

Калуга, 30 января 2019, 19:31 — REGNUM  Оперативные мероприятия по установлению инициаторов заведомо ложных сообщений о минировании ряда административных зданий, расположенных на территории Калуги, проводятся правоохранительными органами, официально сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились. Оснований для беспокойства граждан не имеется, подтвердили в полицейском ведомстве. Управлением МВД России по городу Калуге назначено проведение доследственной проверки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 января, в Калуге проходила массовая эвакуация людей из-за угроз взрывов. Телефонные и электронные сообщения о минировании государственных и медицинских учреждений, социальных объектов и крупных торговых центров поступали от неизвестных лиц. Калужане покидали «заминированные» здания организованно и без паники.

https://regnum.ru/news/accidents/2562496.html

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге проходит массовая эвакуация людей из-за угроз взрывов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить