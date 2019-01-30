В Калуге проходит массовая эвакуация людей из-за угроз взрывов

Калуга, , 12:18 — REGNUM О возможном минировании здания правительства Калужской области на Пролетарской улице в Калуге заявил неизвестный, позвонивший в полицию 30 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах. Началась срочная эвакуация сотрудников. По свидетельству очевидцев, люди покинули здание спокойно и организованно.

Калужские социальные сети сообщают об электронных письмах с предупреждениями о готовящемся взрыве, которые пришли в калужскую больницу скорой медицинской помощи и в поликлинику № 5. Мишенью для телефонных террористов также стал и крупнейший торговый центр Калуги «Европейский». Откуда также вывели посетителей и персонал.

Массовые звонки о заложенных взрывных устройствах продолжаются. В Калуге уже эвакуированы больные и медработники областного онкологического диспансера. В правоохранительных органах Калуги ситуацию не комментируют. Задействованы все силовые структуры и МЧС.

Между тем, по информации ГТРК «Калуга» сходная ситуация происходит и в соседней Туле. В пяти школах города приостановлен учебный процесс, детей отпустили по домам. Эвакуированы также пациентки женской консультации на Галкина, посетители детской поликлиники на Оборонной, тульских городских поликлиник №2 и №9. В учреждения поступили электронные письма с информацией о минировании.