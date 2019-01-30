В Уганде скончался участник соревнования по питью пива

Куми, Уганда, , 15:05 — REGNUM 61-летний участник соревнования по питью пива в районе Муконгоро провинции Куми в Уганде умер после того, как выпил 5 литров традиционного пива, сообщает Daily Monitor Uganda.

Смерть наступила после того, как мужчин упал, выпив 5 литров местного самодельного пива 28 января. По условиям соревнования, тот, кто сможет выпить 5 литров пива за 5 минут получит выигрыш в размере 2000 угандийских шиллингов (около 0,5 долларов США).

«В соревновании участвовали два человека», — рассказал один из организаторов Дэвид Олопондо. Погибший выпил 5 литров меньше, чем за 5 минут.

«Погибший был нашим постоянным покупателем, он почти ничего не ел. Его жизнь полностью зависела от алкоголя», — добавил Олопондо.