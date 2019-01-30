На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

Киев, , 13:13 — REGNUM В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве. Делопроизводство открыто для проведения розыскных мероприятий, заявил адвокат Александр Руденко.

Отмечается, что уголовное дело открыто сотрудниками правоохранительных органов города Мелитополя, где и пропал Горбенко.

«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — цитирует слова юриста ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января мать капитана «Норда» Владимира Горбенко Евгения рассказала, что родственникам моряка ничего не известно о его местонахождении.

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