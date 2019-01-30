Мать капитана «Норда» прокомментировала исчезновение сына

Мелитополь, Украина, , 11:40 — REGNUM Родственникам капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, пропавшего на Украине, ничего не известно о его местонахождении. Об этом рассказала мать моряка Евгения Горбенко, передает 30 января РЕН ТВ.

Женщина уточнила, что у нее нет даже версий о том, где может находиться её сын. Семья Горбенко ждет каких-либо известий.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Горбенко 26 января ушёл из дома в Мелитополе и пропал. Брат моряка заявил в полицию о его исчезновении, Национальная полиция Украины проводит проверку по факту происшествия.

В компании, владеющей захваченным украинскими силовиками сейнером «Норд» сообщили, что также не знают, где находится Горбенко. Мужчины нет ни в моргах, ни в больницах, он не выезжал из Украины в Россию и не рассказывал о каких-либо планах поездок.

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