«Выпил, после этого не помню» — видео допроса избившего стюардессу дебошира

Сочи, Краснодарский край, , 12:55 — REGNUM Следственный комитет России показал допрос мужчины, который устроил дебош в самолете рейсом Санкт-Петербург — Анталия. Видео опубликовано на YouTube-канале СКР.

«На борту воздушного судна у меня был алкоголь с собой, я купил его в магазине Duty free. Я его выпил, после этого я не помню», — рассказал мужчина.

Напомним, по данным следствия, мужчина устроил дебош на борту самолета. Его пыталась успокоить стюардесса, но он ее ударил, в результате девушка получила телесные повреждения. Из-за действий дебошира самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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