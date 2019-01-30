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Интерпол задержал в Петербурге кикбоксера из Киева

Происшествия

Подозреваемого «заманили» в отдел ГИБДД под предлогом дорожной аварии

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 12:34 — REGNUM  Гражданин Украины, чемпион мира по кикбоксингу задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве. Спортсмен находился в международном розыске, сообщает 30 января издание «Фонтанка».

Кикбоксера разыскивали больше года. Отмечается, что в октябре 2017 года в Киеве был убит его знакомый. Мужчины вместе находились в баре, после чего жителя Киева нашли мертвым, а его автомобиль пропал.

24-летнего спортсмена удалось задержать, заманив в отдел ГИБДД под предлогом дорожной аварии, в которой он якобы участвовал. Вместо автоинспекторов украинца встретили сотрудники Росгвардии. Подозреваемого ждет арест на 40 суток и помещение в СИЗО. Интерпол ожидает запроса на его экстрадицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области задержали находившегося в международном розыске гражданина Киргизии. Его подозревают в участии в массовых беспорядках в городе Ош в 2010 году.

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