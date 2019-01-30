Обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома «Восточный» будут судить

Красноярск, , 10:04 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанут четыре человека, обвиняемые в хищениях при строительстве космодрома «Восточный» в составе организованной преступной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что завершено предварительное следствие в отношении бывшего первого замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» Сергея Батукаева, экс-руководителя проектов предприятия Натальи Буланцевой, а также экс-инженера первой категории (сметчика) обособленного подразделения по строительству космодрома «Восточный» Элизы Кучиной и бывшего директора ООО «СК Северстрой» Глеба Суховеркова. Каждому из них предъявлено обвинение.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2015 года Батукаев и Буланцева с привлечением Кучиной и Суховеркова составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома «Восточный». Также фиктивные документы составлялись при закупке различных материалов. На их основании на счета аффилированных фирм было перечислено порядка 21 млн рублей. Эти деньги были обналичены и похищены.

Так как работники предприятия могли выявить недостоверные сведения, Батукаев и Буланцева подготовили приказы о премировании подчинённых. По ним необоснованно было выплачено свыше 3,8 млн рублей.

Представители Минобороны в ходе предварительного следствия заявили гражданские иски о взыскании со всех фигурантов более 6,3 млн рублей, с Батукаева, Буланцевой и Кучиной — более 8,6 млн рублей, с Батукаева и Буланцевой — 3,8 млн рублей.

В ходе следствия были арестованы нежилые помещения и машино-место на подземной парковке, принадлежащие Батукаеву. Он добровольно возместил свыше 6,1 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в Жулебино во дворе дома по ул. Привольной было найдено тело бывшего главы компании «Дальспецстрой» Дмитрия Савина. По предварительным данным, его смерть наступила в результате суицида. В конце февраля 2018 года предшественника Савина на посту главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана суд приговорил к 12 годам колонии за хищение 5 млрд рублей при строительстве космодрома.

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