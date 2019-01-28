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Причиной смерти экс-главы «Дальспецстроя» мог стать суицид — СМИ

Происшествия

По факту произошедшего начата доследственная проверка

Москва, 28 января 2019, 15:34 — REGNUM  Тело бывшего главы компании «Дальспецстрой» Дмитрия Савина найдено 27 января во дворе дома по улице Привольной в московском районе Жулебино. Об этом со ссылкой на данные СКР пишет «Коммерсантъ».

По предварительным данным, смерть Савина наступила в результате суицида. Кроме того, сообщается, что экс-глава крупной строительной компании, являвшейся подрядчиком при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, покинул свой пост еще в 2015 году. В Следственном комитете добавили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года предшественник Дмитрия Савина на посту главы «Дальспецстроя» Юрий Хризман был приговорен судом к 12 годам колонии за хищение 5 млрд рублей при строительстве космодрома.

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Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
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