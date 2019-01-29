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Волна «телефонного террора» затронула 12 субъектов РФ — СМИ

Происшествия

Угрозы от злоумышленников поступили в отношении 72 объектов

Москва, 29 января 2019, 14:03 — REGNUM  Телефонные террористы 29 января направили сообщения о «минировании» объектов с массовым пребыванием людей на территории 12 российских регионов. Об этом источник в силовых структурах сообщил РИА Новости.

По данным источника, угрозы от злоумышленников поступили в отношении 72 объектов. В частности, такие «предупреждения» были зафиксированы в Самарской области, в Пермском крае, а также в Удмуртии и Башкирии.

«По предварительным данным, во вторник анонимные звонки с угрозой «минирования» были зарегистрированы в 12 субъектах России», — цитирует агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонные террористы 28 января «атаковали» Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области, а также Хакасию. До этого волна сообщений о «минировании» прокатилась по Иркутску и Улан-Удэ.

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Телефонный терроризм
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