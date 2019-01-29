Свободный порт Ванино опять заподозрили в пылении

Ванино, Хабаровский край, , 08:53 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил в свободный порт Ванино межведомственную комиссию, которой поручено разобраться с вновь возобновившимися жалобами жителей на угольную пыль из ОАО «Ванинский морской торговый порт». Дирекция стивидорной компании между тем утверждает, что нарушения были незначительными, повлиять на ухудшение экологической ситуации они не могли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Ванино, после довольно длительного перерыва, вновь начали жаловаться на то, что на их подоконниках оседает угольная пыль. Жалуются и на то, что уголь загрязняет бухту Ванино.

Губернатор Хабаровского края направил в Ванино межведомственную комиссию, которой поручено разобраться в проблеме.

Накануне глава Ванинского района Александр Наумов провёл встречу с руководителем стивидорной компании Евгением Дмитраковым. На встречу были приглашены и представители местной инициативной экологической группы.

В разговоре принял участие также председатель краевого комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов.

Поводом для тревоги стало видео, распространенное в сети интернет, на котором видно, как облако угольной пыли двигается от порта Ванино в направлении жилой зоны, а также значительное скопление угольной пыли на одной из производственных площадок порта.

Генеральный директор порта Евгений Дмитраков признал, что в начале января, по недосмотру ответственных лиц, на одной из производственных площадок порта действительно были нарушены нормы охраны труда и экологической безопасности. Виновные понесут ответственность. Однако, по мнению Дмитракова, эти нарушения незначительны и никак не повлияли на экологическую ситуацию в жилой зоне Ванино.

«По показаниям стационарных постов экологического мониторинга, нарушений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне предприятия и на её границе зафиксировано не было», — сообщил генеральный директор ОАО «Ванинский порт».

При этом Дмитраков подчеркнул, что внутри порта действуют другие ПДК, нежели на территории жилой застройки. С этим согласился и глава комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов.

Мнения членов инициативной экологической группы Ванинского района разделились. Лидеры движения, Анжела Брянкина и Вадим Москвичев полагают, что со стороны ОАО «Ванинский порт» предприняты значительные меры для снижения пыления. По крайней мере тот накал социального напряжения, связанный с пылением, который имел место в 2013—2014 годах, по мнению экологических активистов, сегодня не наблюдается. Впрочем, полностью назвать работу порта по снижению пыления удовлетворительной нельзя. В перспективе, по инициативе ванинской экологической группы, в порту Ванино планируется заменить уже установленные камеры видеонаблюдения на оборудование, способное производить мониторинг в тёмное время суток.

Как сообщил губернатор Хабаровского края, помимо изучения ситуации с пылением в Ванино, он дал поручение региональному минздраву провести анализ уровня заболеваемости среди жителей порто-франко. Как объяснил губернатор, это делается для того, чтобы понять, насколько угольный порт влияет на здоровье жителей — если будут преобладать бронхолегочные заболевания, то решение будет приниматься на совсем другом уровне.

Глава региона не видит смысла просто выписывать административные штрафы, поскольку это, по его мнению, «не работает»: «Если подтвердится, что угольная пыль действительно оседает в поселке и увеличена заболеваемость среди населения, то тогда надо ставить вопрос о том, что действия или бездействие определенных организаций в порту наносят ущерб жизни и здоровью жителей. Вплоть до введения ЧС в Ванино, если понадобится», — сказал Сергей Фургал.

Ситуацию губернатор взял на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года в Ванино прошел большой митинг, на котором жители потребовали принять самые неотложные меры по предотвращению пыления ОАО «Ванинский морской торговый порт». После этого митинги проходили еще несколько раз. Порт, купленный компанией «Мечел», расположен в жилой зоне, фактически под окнами жилых домов, был построен в военное время, в 40-х годах прошлого века и не предназначен для перевалки угля — он строился под «северный завоз». Ситуацию осложняет ещё и то, что порт старый, не модернизированный, установить в нем весь комплекс современного оборудования, позволяющий минимизировать пыление, не представляется возможным.