СБУ пресекла деятельность банды наркоторговцев

Киев, , 09:25 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность восьми мужчин, выращивавших отборные сорта конопли, заявили в пресс-службе СБУ, сообщи 14 января официальный сайт ведомства.

Шестеро жителей Запорожской области и два киевлянина создали крупное производство наркотиков, а также наладили их сбыт в Россию и страны Евросоюза.

Во время обысков у них изъяли 20 кг готовых наркотиков, 200 кустов конопли и 500 пачек семян, а также крупную сумму денег, холодное и огнестрельное оружие.

Никто из злоумышленников пока не задержан, в ближайшее время четверым из них предъявят обвинение и определят меру пресечения.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января 2019 года в Киеве правоохранители задержали девять человек, которые организовали две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

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