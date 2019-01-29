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Умерла последняя утка на одном из полинезийских островов

Происшествия

В Ниуэ Тревор попал в 2018 году неизвестным способом

Лондон, 29 января 2019, 04:02 — REGNUM  На островном государстве Ниуэ в Тихом океане умерла последняя утка, которую британские СМИ окрестили «самой одинокой уткой в мире», сообщает телеканал BBC.

Сообщается, что селезень по имени Тревор был своеобразной знаменитостью — он был единственной уткой на острове. В Ниуэ Тревор попал в 2018 году неизвестным способом. По одной из версий, его просто занесло штормом на остров из Новой Зеландии или острова Тонга.

Из-за отсутствия рек и озер на острове Тревор обосновался в луже. Его регулярно подкармливали местные жители и заботились о нем. Некоторые даже предлагали привезти на остров ему утку в качестве подруги. Однако селезень погиб в результате нападения собак.

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