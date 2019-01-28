В Мазари-Шарифе едва не взорвали пакистанское консульство

Мазари-Шариф, Афганистан, , 14:54 — REGNUM В Пакистане заявлено о закрытии консульства в северном афганском провинциальном центре Мазари-Шариф после попытки совершения в нем террористического акта. Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает о том, что неизвестной женщиной в здание едва не была пронесена боевая ручная граната.

Официальный Исламабад призвал афганские власти обеспечить безопасность дипломатической миссии. Женщина арестована полицией и заключена под стражу для выяснения обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

В связи со случившимся, принято решение закрыть консульство в Мазари-Шарифе по визовым вопросам до предоставления дипломатам полной и гарантированной безопасности, сообщается в заявлении МИД Пакистана.