Понедельник, 28 Января 2019 года
14:55:02 МСК

В Мазари-Шарифе едва не взорвали пакистанское консульство

Происшествия

До выяснения причин и обстоятельств происшествия дипломатическая миссия приостановила свою визовую деятельность

Мазари-Шариф, Афганистан, 28 января 2019, 14:54 — REGNUM  В Пакистане заявлено о закрытии консульства в северном афганском провинциальном центре Мазари-Шариф после попытки совершения в нем террористического акта. Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает о том, что неизвестной женщиной в здание едва не была пронесена боевая ручная граната.

Официальный Исламабад призвал афганские власти обеспечить безопасность дипломатической миссии. Женщина арестована полицией и заключена под стражу для выяснения обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

В связи со случившимся, принято решение закрыть консульство в Мазари-Шарифе по визовым вопросам до предоставления дипломатам полной и гарантированной безопасности, сообщается в заявлении МИД Пакистана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить