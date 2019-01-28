Телефонный терроризм: жителей Хакасии простят сохранять спокойствие

Абакан, 28 января 2019, 10:39 — REGNUM Власти Хакасии подтвердили информацию о том, что оперативным службам поступали анонимные сообщения о взрывных устройствах в школах республики. Как рассказали ИА REGNUM в республиканском правительстве, все сообщения подверглись проверке.
Сообщения о минированиях начали поступать в учреждения Хакасии с утра 28 января. Во всех указанных местах проводилась эвакуация.
«Пожарно-спасательные подразделения находятся в полной боевой готовности. Оперативные службы республики проверяют помещения. Населению просьба сохранять спокойствие», — говорится в сообщении республиканского правительства.
Как уже сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма накрыла сегодня, 28 января, регионы Сибири. Сообщения о минировании поступали в Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Хакасию.
Антитеррористические комиссии в регионах прокомментировали ситуацию. В частности, по данным красноярского и новосибирского ведомств, проверка показала, что сообщения о взрывных устройствах являются ложными.
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