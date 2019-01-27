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Жителей РФ среди пострадавших при взрыве в Гааге нет — посольство РФ

Происшествия

27 января в Гааге на западе Нидерландов произошел мощный взрыв, в результате которого частично обрушились фасады в трёх жилых зданиях

Жителей РФ среди пострадавших при взрыве в Гааге нет — посольство РФ
Roman Lukaschuk
Посольство России. Гаага

Гаага, Нидерланды, 27 января 2019, 21:09 — REGNUM  При взрыве в жилом здании в Гааге на западе Нидерландов не пострадали граждане России. Об этом сообщило посольство РФ в этой стране на странице в соцсети Twitter.

«По информации полиции, граждан РФ среди пострадавших нет, — говорится в сообщении дипмиссии. — Посольство следит за развитием ситуации».

Ранее RTL Nieuws со ссылкой на данные сотрудников местных аварийных служб сообщило, что 27 января в Гааге на западе Нидерландов произошел мощный взрыв, в результате которого частично обрушились фасады в трёх жилых зданиях.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

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