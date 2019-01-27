В Кузбассе задержан мужчина, 19 лет скрывавшийся от правосудия

Кемерово, , 13:58 — REGNUM Мужчина, находившийся в розыске 19 лет, был задержан в Кемеровской области. Об этом 27 января сообщилп пресс-служба ГУ МВД РФ.

39-летний мужчина был задержан в результате успешно проведённых сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск 19 лет назад, всё это время он, скрываясь от правосудия, проживал в различных регионах страны и трудился разнорабочим.

Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в городском округе Полысаево Кемеровской области. О задержании полицейские известили Кемеровский областной суд, который был инициатором розыска. Задержанный помещён в следственный изолятор.

Мужчина был задержан в 1998 году в посёлке Инской в Кемеровской области в качестве одного из подозреваемых по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, в результате которых пострадавший скончался. Все подозреваемые в избиении были арестованы, но один из них был позднее освобождён под залог до суда. Мужчина на суд не явился, скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Магнитогорске гражданина Киргизии, объявленного в международный розыск Интерполом за участие в массовых беспорядках, которые произошли в 2010 году в городе Ош в Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии