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МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Общество

Мужчина был задержан за беспорядки в городе Ош в июне 2010 года

Москва, 25 января 2019, 20:32 — REGNUM  Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года. Его задержали по информации Интерпола, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом опубликованная в ряде СМИ информация о том, что он якобы может быть причастен к обрушению 31 декабря седьмого подъезда 12-подъездной десятиэтажки не соответствует действительности, пояснила Волк.

В ближайшее время его экстрадируют в Киргизию. Пока же он находится в СИЗО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде СМИ также прошла информация о том, что этот гражданин подвергался пыткам. В полиции опровергли такие заявления. Тем не менее челябинская прокуратура начала проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в полиции Магнитогорска пытали задержанного киргиза

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