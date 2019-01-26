Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Саратовской области

Саратов, , 13:32 — REGNUM Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП в Саратовской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 января на 157-м километре автодтрассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Прозошло столкновение легковых автомобилей Renault Sсеniс и Toyota Нiluх.

По предварительной информации, женщина-водитель за рулём Renault Sсеniс допустила выезд на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем TRenault Sсеniс, который двигался во встречном направлении.

Сообщается, что причиной аварии могло стать то, что женщина-водитель Renault Sсеniс не выбрала безопасную скорость и не учла метеорологических условий.

В результате ДТП погибли на месте водитель Renault Sсеniс и его пассажирка, девочка 2010 года рождения. Ещё одна пассажаирка этого автомобиля была госпитализирована. Водитель Toyota Нiluх от госпитализации отказался.

Выясняются все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии на дороге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, жертвой которого стал один человек, ещё пятеро, включая одного ребёнка шести лет, пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате аварии в Свердловской области погиб один человек