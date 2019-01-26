Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 машин произошло в Подмосковье

Чехов, Московская область, , 14:11 — REGNUM Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 автомобилей произошло в Московской области. Об этом 26 января сообщает телеканал «Москва 24».

По данным телеканала, столкновение произошло на 59-м километре Симферопольского шоссе, возле города Чехов. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

По предварительной информации, причиной массовой автоаварии стало несоблюдение водителями рекомендаций по вождению автотранспорта в условиях сильной метели и гололедицы.

Сообщается, что движение в сторону Моксвы на данный момент полностью блокировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало экстренном предупреждении ГУ МЧС по Москве и Московской области, где сообщается об ухудшении погодных условий, сильной метели и гололедице. В связи с этим ГУ МЧС настоятельно рекомендовало водителям всех автотранспортных средств снизить скорость движения и увеличить дистанцию от насходящихся рядом транспортных средств при езде, а также избегать резких манёвров.

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