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Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 машин произошло в Подмосковье

Происшествия

По предварительным данным, пострадали два человека

Чехов, Московская область, 26 января 2019, 14:11 — REGNUM  Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 автомобилей произошло в Московской области. Об этом 26 января сообщает телеканал «Москва 24».

По данным телеканала, столкновение произошло на 59-м километре Симферопольского шоссе, возле города Чехов. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

По предварительной информации, причиной массовой автоаварии стало несоблюдение водителями рекомендаций по вождению автотранспорта в условиях сильной метели и гололедицы.

Сообщается, что движение в сторону Моксвы на данный момент полностью блокировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало экстренном предупреждении ГУ МЧС по Москве и Московской области, где сообщается об ухудшении погодных условий, сильной метели и гололедице. В связи с этим ГУ МЧС настоятельно рекомендовало водителям всех автотранспортных средств снизить скорость движения и увеличить дистанцию от насходящихся рядом транспортных средств при езде, а также избегать резких манёвров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и области на выходных ожидается метель и гололедица

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Дорожно-транспортные происшествия
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