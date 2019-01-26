Работа вокзала во Фракнфурте была остановлена из-за сообщения о бомбе

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 04:36 — REGNUM Работа железнодорожного вокзала в немецком Франкфурте-на-Майне была остановлена в связи с поступившим сообщением о минировании здания, сообщает полиция города на своей официальной странице в Twitter.

На вокзале из поезда ICE74 пришлось эвакуировать около 500 человек. Отмечается, что, согласно поступившему сообщению, бомба находилась в этом поезде.

В результате проверки поезда специалистами бомб не было обнаружено. Работа вокзала была возобновлена, проводится расследование инцидента.

«Операция на Южном вокзале Франкфурта завершена. Все пассажиры ICE74 могут продолжить свое путешествие», — говорится в сообщении полиции.