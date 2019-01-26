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Работа вокзала во Фракнфурте была остановлена из-за сообщения о бомбе

Происшествия

В результате проверки бомба не обнаружена

Франкфурт-на-Майне, Германия, 26 января 2019, 04:36 — REGNUM  Работа железнодорожного вокзала в немецком Франкфурте-на-Майне была остановлена в связи с поступившим сообщением о минировании здания, сообщает полиция города на своей официальной странице в Twitter.

На вокзале из поезда ICE74 пришлось эвакуировать около 500 человек. Отмечается, что, согласно поступившему сообщению, бомба находилась в этом поезде.

В результате проверки поезда специалистами бомб не было обнаружено. Работа вокзала была возобновлена, проводится расследование инцидента.

«Операция на Южном вокзале Франкфурта завершена. Все пассажиры ICE74 могут продолжить свое путешествие», — говорится в сообщении полиции.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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