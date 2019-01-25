В Таджикистане задержан сбежавший с оружием солдат Нацгвардии

Душанбе, , 16:01 — REGNUM Минувшей ночью 25 января свое место службы в городе Турсунзаде покинул солдат Национальной гвардии Таджикистана. К утру он был задержан и возвращен в воинскую часть, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства страны.

Отмечается, что военнослужащий покинул часть, взяв с собой автомат Калашникова с боеприпасами. Для поисков беглеца были направлены усиленные группы сотрудников силовых структур. Также на всех выездах из города были установлены посты госавтоинспекции.

Как отметил источник, никакого правонарушения за время своего отсутствия солдат не совершил, задержан он был на территории города Турсунзаде — его пределов он не покидал. На данный момент неизвестны причины бегства с оружием. Проверкой в связи с инцидентом занимается военная прокуратура.