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В Кривом роге задержали подозреваемых в нападении на ювелирный магазин

Происшествия

Украшения изъяты полицией

Харьков, Украина, 25 января 2019, 12:28 — REGNUM  Шесть граждан Азербайджана задержали по подозрению в нападении на один из ювелирных магазинов Кривого Рога, сообщил 25 января официальный сайт министерства внутренних дел Украины.

Преступление было совершено в Днепропетровской области, а задержания прошли в Харьковской области, рассказал первый заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин.

У задержанных изъято оружие и более полутора килограммов ювелирных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве произошло нападение на группу журналистов, снимавших репортаж о незаконной добыче песка. Работников СМИ избили и ограбили.

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Организованная преступность
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