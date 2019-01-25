В Киеве избили журналистов, снимавших сюжет о незаконной добыче песка

Киев, , 08:54 — REGNUM В Голосеевском районе Киева неизвестные напали и избили съёмочную группу передачи «Стоп коррупции», которая снимала незаконную добычу песка, сообщил журналист Роман Бочкала 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам журналиста, нападение организовала группа прикрытия, обеспечивавшая проезд грузовиков с песком.

«Бандиты брызнули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали избивать. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют», — рассказал Бочкала.

Он отметил, что злоумышленники украли сумку одного из журналистов, в которой были деньги и документы.

«Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке и провалы в памяти», — подчеркнул Роман Бочкала.

В киевской полиции сообщили, что по факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники правоохранительных органов зашли на территорию, возле которой случилось нападение, и обнаружили семерых человек, которые назвали себя охранниками. Все они будут допрошены.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Украине зафиксировали пять случаев нападения на журналистов. Больше всего пострадал журналист из Кривого Рога, который расследовал браконьерскую деятельность. Ему разбили голову и сломали обе ноги.

Читайте также: В декабре 2018 г. на Украине произошло пять нападений на журналистов — НСЖУ