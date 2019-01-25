Обвиняемый в убийстве и изнасилованиях свердловчанин предстанет перед судом

Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В Екатеринбург 48-летний местный житель предстанет перед судом по обвинениям в убийстве, разбое и изнасилованиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее гражданин уже отбывал наказание в местах лишения свободы, из которых освободился в 2009 году. По версии следствия в период с конца 2009 года по 2014 год вновь совершил ряд преступлений.

Так, его обвиняют в убийстве 24-летней девушки, а также в угрозе убийством, разбое, многочисленных изнасилованиях и иных насильственных действиях сексуального характера. В пресс-службе надзорного органа уточнили, что максимальная санкция за свершённые преступления предусматривает вплоть до пожизненного заключения.

По делу проходит 12 потерпевших. Оно передано для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перед судом предстал житель Екатеринбурга, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы, которые произошли в 2011 году. Также подсудимому инкриминируют ещё ряд преступных эпизодов совершённых в период с 1999 по 2008 годы.