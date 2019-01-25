Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 107

Мехико, , 07:38 — REGNUM Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе государственной мексиканской компании Pemex в штате Идальго возросло до 107, передает канал TeleSur.

В больницах остаются 40 раненых. Как сообщал ранее губернатор штата Идальго Омар Фаяд, жизнь большинства из них под угрозой из-за обширных ожогов.

Фаяд заверил, что власти продолжат расследование трагедии и окажут финансовую помощь семьям погибших, выделив средства для похорон. Он предупредил, что идентификация останков может затянуться на месяцы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции заявил, что правительство разработает программы социальной помощи для бедных семей, для которых кража топлива является средством к существованию. Расследование взрыва будет продолжаться до тех пор, пока не будут названы ответственные за трагедию.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв трубопровода произошел 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан. В этот момент сотни людей незаконно сливали из трубы горючее.

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