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В Магнитогорске загорелся цех завода «ММК-Метиз»

Происшествия

По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась

Магнитогорск, Челябинская область, 24 января 2019, 15:38 — REGNUM  В Магнитогорске произошел пожар кровли не работающего калибровочного цеха завода «ММК-Метиз». Об этом сообщает 24 января пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. В МЧС уведомили, что возгорание распространилось на 750 кв. м, по предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет, эвакуация из здания не проводилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, в результате ЧП, по данным местных СМИ, пострадал один человек.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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