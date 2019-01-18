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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области ликвидирован

Происшествия

Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует, утверждает пресс-служба АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Иркутск, 18 января 2019, 17:51 — REGNUM  Пожарные расчеты Ангарской нефтехимической компании ликвидировали возгорание сырья на площадке предприятия. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Ангарская нефтехимическая компания».

«Выход сырья произошел в результате разгерметизации одного из трубопроводов вспомогательного оборудования печи подогрева установки ГК3, — говорится в сообщении. — Технологические процессы переведены на другие мощности предприятия, выпуск продукции не прекращался. Произошедшее не окажет влияние на выполнение производственной программы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в 17:35 местного времени поступила информация о пожаре, возникшем на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (Иркутская область). Местные СМИ сообщали об одном пострадавшем. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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