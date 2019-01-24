Поезд сбил насмерть жительницу города Махачкалы

Махачкала, , 14:28 — REGNUM На окраине Махачкалы, в районе Нового Хушета, поезд сбил местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась. На место происшествия выехали следователи и полицейские, сообщили ИА REGNUM в дежурной части махачкалинского линейного управления на транспорте МВД России.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и личность погибшей. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что авария произошла на пешеходном переходе через железнодорожные пути.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 января в Санкт-Петербурге товарный поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок переходил железнодорожные пути на запрещающий знак светофора.

Перед этим, 3 января, в городе Калуге под колеса пассажирского поезда попал 57-летний мужчина. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, также переходил пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

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