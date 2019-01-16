Среда, 16 Января 2019 года
01:39:35 МСК

Товарный поезд в Петербурге сбил ребенка

Происшествия

От полученных травм ребенок скончался

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 01:39 — REGNUM  Ребенок возрастом 12 лет погиб под колесами товарного поезда в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по СЗФО.

Сообщается, что трагедия произошла в районе платформы «Детскосельская». По предварительным данным, мальчик переходил железнодорожные пути на запрещающий знак светофора. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января подросток, который шел по железнодорожным путям в наушниках, был сбит насмерть пассажирским поездом в Узбекистане. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: Подросток в Узбекистане, шедший по путям в наушниках, был сбит поездом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на железнодорожных вокзалах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить