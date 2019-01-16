Товарный поезд в Петербурге сбил ребенка

Санкт-Петербург, , 01:39 — REGNUM Ребенок возрастом 12 лет погиб под колесами товарного поезда в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по СЗФО.

Сообщается, что трагедия произошла в районе платформы «Детскосельская». По предварительным данным, мальчик переходил железнодорожные пути на запрещающий знак светофора. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января подросток, который шел по железнодорожным путям в наушниках, был сбит насмерть пассажирским поездом в Узбекистане. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

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