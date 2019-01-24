Житель Уганды подозревается в убийстве своего сына

Амуру, Уганда, , 11:51 — REGNUM В Уганде задержан мужчина, который подозревается в убийстве своего годовалого сына из-за громкого плача. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Трагедия произошла в деревне Одур в округе Амуру.

По версии следствия, мужчина убил своего сына, когда по возвращении с работы услышал его громкий непрекращающийся плач. Мать ребенка в тот момент находилась в саду примерно за полкилометра от дома.

Председатель деревни Одур Виктор Лоум сообщил, что подозреваемый сбежал с места преступления. Однако мужчину почти сразу же задержала полиция.