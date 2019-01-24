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Суд в Уганде оправдал троих подозреваемых по делу об убийстве женщины

Происшествия

Судья заявил, что полиция плохо проделывает свою работу по расследованию преступления, дело все еще не раскрыто

Кампала, 24 января 2019, 11:05 — REGNUM  Верховный суд города Кампала в Уганде оправдал троих подозреваемых в убийстве Роуз Накимули, произошедшего в 2017 году в городе Энтеббе. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

24 января судья Уилсон Квесига оправдал троих подозреваемых, так как семь свидетелей обвинения не предоставили достаточных доказательств вины в убийстве Роуз Накимули.

Женщину убили 24 июля 2017 года, тело было найдено на банановой плантации в городе Энтеббе.

В числе оправданных — Иван Катонголе, бизнесмен в городе Катаби, Эндрю Кизито и Хеллен Набаггала.

Судья Квесига отметил, что «полиция плохо проделала свою работу и не провела достаточное расследование преступления».

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Нераскрытые убийства
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