Суд в Уганде оправдал троих подозреваемых по делу об убийстве женщины

Кампала, , 11:05 — REGNUM Верховный суд города Кампала в Уганде оправдал троих подозреваемых в убийстве Роуз Накимули, произошедшего в 2017 году в городе Энтеббе. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

24 января судья Уилсон Квесига оправдал троих подозреваемых, так как семь свидетелей обвинения не предоставили достаточных доказательств вины в убийстве Роуз Накимули.

Женщину убили 24 июля 2017 года, тело было найдено на банановой плантации в городе Энтеббе.

В числе оправданных — Иван Катонголе, бизнесмен в городе Катаби, Эндрю Кизито и Хеллен Набаггала.

Судья Квесига отметил, что «полиция плохо проделала свою работу и не провела достаточное расследование преступления».