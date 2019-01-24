Четверг, 24 Января 2019 года
05:37:00 МСК

На западе Москвы иномарка сбила двух пенсионерок

Происшествия

Пострадавшие были госпитализированы

Москва, 24 января 2019, 05:36 — REGNUM  Водитель автомобиля Honda сбил двух пожилых женщин в московском районе Филевский парк, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел утром 23 января на пересечении улиц Большой Филевской и Минской. Причины ДТП выясняются. Женщинам, пострадавшим от столкновения с автомобилем, потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января автомобиль Mercedes сбил женщину на Софийской улице Санкт-Петербурга. Сообщается, что инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. В результате полученных травм женщина скончалась.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить