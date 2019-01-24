На западе Москвы иномарка сбила двух пенсионерок

Москва, , 05:36 — REGNUM Водитель автомобиля Honda сбил двух пожилых женщин в московском районе Филевский парк, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что инцидент произошел утром 23 января на пересечении улиц Большой Филевской и Минской. Причины ДТП выясняются. Женщинам, пострадавшим от столкновения с автомобилем, потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января автомобиль Mercedes сбил женщину на Софийской улице Санкт-Петербурга. Сообщается, что инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. В результате полученных травм женщина скончалась.