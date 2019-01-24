Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек

Себринг, США, , 04:30 — REGNUM Неизвестный мужчина захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в американском городе Себринг (штат Флорида), сообщает телекомпания CNN.

Сообщается, что мужчина сначала захватил заложников в здании банка, а стрельбу начал после требования сдаться. В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло. Подозреваемый был задержан. Наиболее вероятной версией полиция называет попытку ограбления банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в городе Логан американского штата Нью-Джерси был задержан вооруженный мужчина, который ранее устроил стрельбу и взял в заложники двух женщин на почтовом предприятии UPS. В результате спецоперации злоумышленник был ранен и задержан, женщины не пострадали.

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