Турция и Индия подтвердили гибель 20 моряков в Керченском проливе

Москва, , 20:42 — REGNUM Жертвами пожара на судах в районе Керченского пролива стали 16 граждан Турции. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Тем временем министерство иностранных дел Индии подтвердило гибель при пожаре шестерых индийских моряков. Сообщается, что ещё шестеро граждан Индии числятся пропавшими без вести.

Владимир Путин ранее сегодня выразил соболезнования в связи с гибелью моряков, назвав произошедшее большой трагедией для семей погибших.

По его словам, инцидент произошёл в нейтральных водах, за пределами территориального моря России, тем не менее российские службы «среагировали достаточно оперативно и сделали всё для того, чтобы спасти людей».

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива произошёл пожар на двух судах, следовавших под флагом Танзании, одно из судов являлось газовозом. При перекачке топлива с одного борта на другой произошёл взрыв, пожар охватил оба судна. В состав экипажей двух кораблей входили 32 человека — граждане Турции и Индии.

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