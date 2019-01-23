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Похищение на лимузине: в Австрии разыскивают 88-летнюю аристократку — СМИ

Происшествия

Глава МВД сомневается, что речь идет о «похищении в классическом смысле»

Айзенштадт, Австрия, 23 января 2019, 16:15 — REGNUM  В австрийском городе Айзенштадт при странных обстоятельствах были похищены 88-летняя женщина и ее сиделка, пишет газета Die Welt.

Похищение произошло посреди улицы днем 22 января, когда старушка гуляла в обществе со своей сиделки. По сообщению местных средств массовой информации, к женщинам подъехали два черных лимузина с иностранными номерами. Их заставили сесть в салон.

По неподтвержденной информации, похищенная — мать управляющего капиталом аристократической семьи Эстерхази.

Австрийская полиция не информирует о личностях похитителей. Отмечается, что расследование проводится на «международном уровне». По сообщениям очевидцев, в тот же день полиция осматривала автомобили с иностранными номерами вблизи венгерской границы.

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль не стал объяснять прессе возможных причин произошедшего.

«На данный момент не совсем ясно, является ли это похищением в классическом смысле», — сказал он.

Венгерский аристократический род Эстерхази известен с 16 века. По преданиям, он происходит от предводителя гуннов Аттилы. В Айзенштадте, столице австрийской федеральной земли Бургенланд, находится дворец семьи Эстерхази.

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