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В Уганде мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство жены

Происшествия

Суд рассмотрел прошения о помиловании и не вынес приговор о заключении на 80 лет

Кампала, 23 января 2019, 15:39 — REGNUM  Верховный суд Кампалы в Уганде 22 января приговорил гражданина Уганды к 40 годам тюремного заключения, признав его виновным в убийстве жены, сообщает Daily Monitor Uganda.

Следствие продолжалось 4 года, поэтому осужденному Касиму Какайре осталось отбыть 36 лет наказания.

Судья Энтони Ойок Аюко сообщил, что из-за просьб о помиловании гражданина Какайрае и прошения его дочери не был вынесен приговор о заключении сроком на 80 лет.

На данный момент Касиму Какайре 43 года.

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Бытовые убийства
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