В Уганде мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство жены

Кампала, , 15:39 — REGNUM Верховный суд Кампалы в Уганде 22 января приговорил гражданина Уганды к 40 годам тюремного заключения, признав его виновным в убийстве жены, сообщает Daily Monitor Uganda.

Следствие продолжалось 4 года, поэтому осужденному Касиму Какайре осталось отбыть 36 лет наказания.

Судья Энтони Ойок Аюко сообщил, что из-за просьб о помиловании гражданина Какайрае и прошения его дочери не был вынесен приговор о заключении сроком на 80 лет.

На данный момент Касиму Какайре 43 года.