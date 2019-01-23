В Уганде мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство жены

Кампала, 23 января 2019, 15:39 — REGNUM Верховный суд Кампалы в Уганде 22 января приговорил гражданина Уганды к 40 годам тюремного заключения, признав его виновным в убийстве жены, сообщает Daily Monitor Uganda.
Следствие продолжалось 4 года, поэтому осужденному Касиму Какайре осталось отбыть 36 лет наказания.
Судья Энтони Ойок Аюко сообщил, что из-за просьб о помиловании гражданина Какайрае и прошения его дочери не был вынесен приговор о заключении сроком на 80 лет.
На данный момент Касиму Какайре 43 года.