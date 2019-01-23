Полиция Уганды задержала подозреваемых в организации женского обрезания

Биньини, Уганда, , 13:54 — REGNUM Полиция округа Квин в Уганде арестовала 19 человек по подозрению в причастности к незаконным калечащим операциям на женских половых органах в различных округах страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Женское обрезание во всем мире считается нарушением прав женщин и девочек. Несмотря на то, что в 2010 году в Уганде обрезание было запрещено на законодательном уровне, женское обрезание все еще практикуется в некоторых сообществах.

Так, в округах Квин, Букво и Капчорва на востоке Уганды проживает наибольший процент женщин, перенесших обрезание.

Командующей полицией по округу Квин Денис Мусингузи подтвердил арест 19 человек в ночь с 21 на 22 января, но в интересах следствия не смог разглашать детали.

«Правительство должно предложить экономическую мотивацию для тех, кто ранее зарабатывал на жизнь проведением обрядов обрезания, ведь сейчас они лишились работы и средств к существованию», — сообщил исполнительный директор Союза гражданского общества в округе Капчорва Джордж Копротич.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире подвергаются незаконным калечащим операциям на женских половых органах около 3 миллионов девушек и женщин.