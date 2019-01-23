В Каменске-Уральском закрыли детский парк развлечений

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:07 — REGNUM В Каменске-Уральском из-за нарушений противопожарной безопасности суд принял решение о приостановление деятельности парка развлечений «Ягода Малина» до их устранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушения законодательства в сфере противопожарной безопасности были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что в парке развлечений отсутствовала противопожарная сигнализация и система оповещения посетителей в случае возникновения внештатных ситуаций, а также пожарные выходы, в том числе на детских площадках.

«По итогам осуществления исполнительных действий по данному решению эксплуатация парка развлечений «Ягода-Малина» прекращена до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области накануне новогодних праздников прошли внеплановые проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых и торгово-развлекательных центрах Нижнего Тагила. Также в городе были усилены меры противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях.

Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл крупный пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 41 ребёнок. После трагедии в регионах России прошли внеплановые проверки торговых центров, по итогам которых деятельность ряда из них была приостановлена из-за выявленных нарушений противопожарной безопасности.

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