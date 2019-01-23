Сотрудника компании Korea East-West Power нашли мертвым в Индонезии

Джакарта, , 12:11 — REGNUM Сотрудник компании Korea East-West Power Corporation был найден мертвым в Индонезии, сообщает YTN.

По данным телеканала, тело 54-летнего мужчины было обнаружен утром 21 января в ванной комнате в одном из домов, где он остановился. Известно, что начальника отдела компании направили в провинцию Южный Калимантан для работы на местной электростанции.

Отмечается, что на теле и лице жертвы были обнаружены синяки, а также следы колотых ран.

Полиция Индонезии проведет вскрытие для точного выяснения причин смерти.