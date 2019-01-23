В Тверской области «скорую» к ребенку ждали час: СКР начал проверку

Тверь, , 11:47 — REGNUM Более часа добиралась бригада скорой помощи к ребенку, попавшему под колеса автомобиля на трассе в Тверской области. Сообщение об этом появилось в местных СМИ, пресс-служба СУ СКР 23 января сообщила о начале доследственной проверки.

По информации тверских СМИ, накануне, 22 января, на трассе Тверь — Бежецк в деревне Змеёво 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля Renault Duster. На место ДТП к мальчику, получившему травмы, была вызвана скорая. По свидетельству очевидцев, бригада медиков прибыла к месту вызова более чем через час.

«По факту, изложенному в СМИ, Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Ставрополе скончалась молодая женщина: 6 января у нее обострилось простудное заболевание, родные вызвали скорую, но та приехала лишь спустя два часа. Женщина скончалась. СКР начал проверку.