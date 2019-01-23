Наводнение в Индонезии: шесть человек погибли

Джакарта, , 08:59 — REGNUM В результате наводнения, а также последовавших за ним оползней, в Индонезии погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает 23 января Anadolu Ajansi.

Причиной трагедии стали непрекращающиеся проливные дожди в провинции Гова. В регионе ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, наводнения являются обычным явлением для Индонезии, тропический климат государства предрасположен к регулярным и продолжительным осадкам, особенно в определенные сезоны.

Также проблема усугубляется неразвитостью инфраструктурных объектов, которые могли бы минимизировать последствия наводнений.

Читайте ранее в этом сюжете: Улицы Краснодара ушли под воду после ливня