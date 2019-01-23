Арестованный в Осло гражданин РФ изменил показания

Осло, , 05:16 — REGNUM Намерения осуществить теракт у гражданина РФ при нападении на 18 января на жительницу Осло не было, заявила его адвокат Уле Лунда, пишет Dagbladet.

По словам юриста, российский гражданин отрицает какую бы то ни было причастность к террору. Нападение на женщину он осуществил, потому что был «не в себе».

По словам российского гражданина, в Норвегию он приехал в рамках путешествия по скандинавским странам. В итоге он собирался вернуться в Москву, и у него был куплен билет из Стокгольма.

Напомним, нападение на жительницу норвежской столицы произошло 18 января 2019 г. По свидетельству очевидцев, это сделал молодой мужчина в магазине: он внезапно ударил ножом женщину, после чего она оказалась на больничной койке.

Норвежские власти назвали происшествие терактом, злоумышленника арестовали. Выяснилось, что он — российский гражданин, житель Уфы, в Норвегию приехал из Швеции.

Житель Башкирии был допрошен и заявил, что женщина в магазине должна была стать только первой жертвой и что он совершил теракт. Российский гражданин отказался от помощи дипломатов.