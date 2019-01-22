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Уроженец Дагестана осуждён в Ростове-на-Дону за оправдание терроризма

Происшествия

Омар Магомедов проведёт 2,5 года в колонии-поселении

Ростов-на-Дону, 22 января 2019, 17:52 — REGNUM  В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен приговор уроженцу Дагестана. Омар Магомедов признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом 22 января ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

Представитель суда уточнила, что в марте 2014 года подсудимый разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролик, содержащий публичное оправдание терроризма. Действовал Магомедов в целях распространения идеологии терроризма среди широкого круга лиц.

«В соответствии с приговором суда Магомедов признан виновным, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении», — отметила собеседница агентства.

Кроме того, Магомедов свою вину в ходе расследования не признавал. Уголовное дело в его отношении слушалось в общем порядке.

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