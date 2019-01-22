Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось

Симферополь, , 12:38 — REGNUM В результате пожара на двух судах в акватории Керченского пролива погибли, по уточненным данным, 14 моряков. Об этом сообщил 22 января глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, спасенные члены судовых команд в настоящее время находятся на пути в больницы.

«В 09:00 мне министр чрезвычайных ситуаций Крыма доложил мне о 14 погибших моряках», — цитирует словам Аксёнова «Российская газета».

По мнению главы региона, скорее всего, спасения моряков больше ждать не приходится в силу низкой температуры морской воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе произошёл пожар на двух танкерах «Маэстро» и «Канди» с командами из граждан Турции и Индии. Двенадцати членам экипажей удалось спастись.

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