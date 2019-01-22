Танкеры «Маэстро» и «Канди» продолжают гореть в Чёрном море

Керчь, Крым, , 11:45 — REGNUM В Керченском проливе продолжают гореть два танкера «Маэстро» и «Канди», однако в районе бедствия не обнаружено разлива нефти и нефтепродуктов. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Оба танкера находятся на плаву, горение продолжается. По нашим данным, разлива нефти нет», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что на борту судов находилось более 4,5 тысячи тонн сжиженного газа.

По данным МЧС Крыма, поиск людей в зоне бедствия ведут семь судов: «Конструктор Покровский», «Яков Бунин», «Русич 1», «Святитель Алексей», «Меркурий», «Спасатель Демидов», «Животовский».

В готовности также находится спасательная группа по беспарашютному десантированию «Крым-Спас», которая в случае необходимости может присоединиться к проведению поисково-спасательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января во время перевалки топлива на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл пожар. 11 человек погибли, 12 членам экипажей удалось спастись. Однако из-за непогоды выживших до сих пор не удалось доставить в Керчь, где их всю ночь ожидают медики для оказания первой помощи.

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