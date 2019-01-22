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Пожар в Арбитражном суде Петербурга локализован, суд закрыт

Происшествия

Данных о пострадавших нет

Пожар в Арбитражном суде Петербурга локализован, суд закрыт
Иллюстрация: 78.mchs.gov.ru
Пожар в здании Арбитражного суда

Санкт-Петербург, 22 января 2019, 11:06 — REGNUM  Пожарные сумели локализовать огонь в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, 50 в Центральном районе города.

Локализация пожара произошла в 10:16 мск, открытое горение ликвидировано. Ранг пожара снижен до №1.«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В связи с пожаром работа Арбитражного суда полностью приостановлена. Судебные заседания сегодня, 22 января, проводиться не будут, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. О возобновлении работы арбитража будет объявлено позднее.

Напомним, тревожный сигнал о пожаре поступил 22 января в 09:35. В шестиэтажном здании, на пятом этаже, в комнате и коридоре происходило горение обстановки на общей площади 12 кв. метров. Из здания было эвакуировано 100 человек. К ликвидации пожара привлечено 19 единиц техники и 62 человека личного состава оперативных служб.

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